غلق الطريق القادم من وإلى ميدان العباسية لتطوير كوبرى مشاة جامعة عين شمس

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى مشاة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون للربط بين جزئى حرم الجامعة بالعباسية، الأمر الذى يستلزم إجراء الآتى :

ـ غلق الاتجاه القادم من مسجد جمال عبد الناصر إلى ميدان العباسية.

ـ غلق الاتجاه القادم من ميدان العباسية إلى مسجد جمال عبد الناصر.

وسيتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12,00 ليلاً وحتى الساعة 6,00 صباحاً يومى الخميس والجمعة الموافقان 10، 11/6/2021.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.