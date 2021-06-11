"عروس المصايف".. إقبال كثيف على شواطئ رأس البر.. فيديو وصور

دمياط معتز الشربينى

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا لإقبال المواطنين على "عروس المصايف" وهى شواطئ رأس البر كما يطلق عليها.

واستقبل شاطئ بلاج رأس البر أعداد كبيرة من رواد المصيف منذ صباح اليوم الجمعة، أغلبهم من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة ورواد اليوم الواحد.

والتزم أغلب أصحاب الكافتيريات بتطبيق التباعد الاجتماعى بين الشماسى التزاما بتعليمات إدارة الشاطئ.

كما تم توفير عدد 6 معدات إنقاذ تمركزت بالقرب من إدارة الشاطئ بشارع 63، كما تم توفير 30 برج إنقاذ وتم توفير 120 منقذا للعمل على طول الشاطئ منذ الصباح حتى انتهاء آخر ضوء، وتم توفير 4 خيم لتجميع الأطفال التائهين حتى تسليمهم لذويهم، وكذلك 4 خيم لتمركز سيارات الإسعاف لخدمة رواد الشاطئ.