ضبط 55 طن مطهرات داخل مصانع ومخازن غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فى هذا المجال بنطاق محافظة (القاهرة ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مصنع - شركة - مخزن) والمديرين المسئولين عنهم حيث بلغ إجمالى المضبوطات (55,4 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة تستخدم فى تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية - 700 عبوة منتج نهائى لمنظفات منزلية بدون تسجيل العلامة التجارية).