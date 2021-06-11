ضبط 3500 لتر سولار قبل بيعها السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، بالإضافة إلى التأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى هذا السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين حملات على الأسواق والمحال والمخابز بنطاق مراكز ابوحمص و دمنهور وكفر الدوار.

أسفرت عن تحرير 19 محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف في 60 شيكاره كما تم ضبط 3500 لتر سولار في أحد المحطات الغير مرخصة وتم التحفظ عليها قبل بيعها في السوق السوداء وكذلك تحرير 11 محضر بمركز ومدينة شبراخيت وضبط 1050 كيلو ملح طعام ناعم وخشن مجهول المصدر.