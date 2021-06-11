ضبط عاطل بحوزته سلاح وحشيش فى حملة أمنية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته ( 2 بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 3 هاتف محمول) .

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه.