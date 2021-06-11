ضبط المتهم بقتل مواطن والقائه بترعة فى بني سويف

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن ببنى سويف، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة لشخص مجهول بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وحضور (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وتعرف على الجثة وقرر بأنها لـ (شقيقه " تاجر ماشية "- مقيم بذات العنوان ) ، وأضاف بأن شقيقه متغيب عن مسكنه مُنذ يومين وأنه مُعتاد الخروج من المنزل لفترات زمنية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (مزارع – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز ) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بأنه تربطه بالمجنى عليه علاقة "شراكة على ماشية" ، وقيامه بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما لتعثره فـى إلتزاماته وملاحقه المجنى عليه له لسدادها ، فقام بإستدراجه لإحدى الأراضى الزراعية وعقب وصول المجنى عليه مستقلاً دراجة نارية قام بدهسه بالجرار الزراعى خاصته وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) وقام بالتخلص من جثته والدراجة النارية ومتعلقاته وهاتفه المحمول بإلقائها بمكان العثور، تم إنتشال الدراجة النارية بمعرفه قوات الإنقاذ النهرى ، كما تم ضبط الجرار الزراعى المستخدم فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.