"صحة المنيا" تعلن تقديم خدمات تنظيم الأسرة 122 ألف منتفعة خلال مايو الماضى

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، قامت خلال شهر مايو الماضى، بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لـ 122 ألفا و913 منتفعة، منها 11 ألفا و523 جدد و111 ألفا و390 مترددة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعى المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.



من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم صرف 135182 من وسائل تنظيم الاسرة المختلفة فضلا عن تنفيذ 108764 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، وتنفيذ 18160 ندوة عن فيروس كورونا و23190 عن الامراض المزمنة، والفحص الذاتى للثدى، مضيفًا أن نوادى المرأة قامت بتنفيذ 597 ندوة تثقيفية وتوعوية للحاضرين بالنوادى الذين بلغ عددهم 5783 سيدة واته تم تحويل 1228 حالة تنظيم أسرة و848 حالة باطنة عن طريق نوادى امرأة وذلك إضافة إلى الأنشطة الأخرى.