اليوم السابع
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شواطئ بورسعيد كاملة العدد.. آلاف المصطافين على ساحل البحر المتوسط.. لايف

الجمعة، 11 يونيو 2021 05:12 م
شواطئ بورسعيد كاملة العدد.. آلاف المصطافين على ساحل البحر المتوسط.. لايف المئات داخل مياه البحر الأبيض المتوسط
بورسعيد - محمد عزام

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أجري "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من شاطئ محافظة بورسعيد، وإقبال آلاف المصطافين عليه للاستمتاع بالطقس المعتدل والسباحة بمياه البحر الأبيض المتوسط. 

ومن جانبه، قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد، إنه يتم التنسيق دائما بين جهاز الإنقاذ والطوارئ والأحياء لاستمرار عمليات النظافة وتقديم أفضل الخدمات على الشاطئ. 
 
 
وأكدت مديحة السيد عطية، مديرة المصيف، أنه تتابع بشكل يومي الإستعدادات للمنقذين المنتشرين على ساحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق الأحياء ومدينة بورفؤاد. 
 
وأضاف جابر فضل، أحد مطوري الشاطئ بالمحافظة، ومن أقدم مؤجري الشماسى ببورسعيد، أنه يتقدم بالشكر للمحافظ اللواء عادل الغضبان، على رفع المعاناة عنهم خلال فترة كورونا واعفائهم من الإيجارات. 
 
وأشار إلى أن هناك أسعار تنافسية وعروض يقدمها مطوري الشاطئ يومياً، فالشمسية والطرابيزة والـ 6 كراسي بـ 50 جنيها، موضحاً أن هناك أسعار أخرى على طول الساحل على حسب الخدمات المقدمة. 
 
الإنقاذ يعطي الإرشادات للمواطنين داخل المياه
الإنقاذ يعطي الإرشادات للمواطنين داخل المياه

 

المئات داخل مياه البحر الأبيض المتوسط
المئات داخل مياه البحر الأبيض المتوسط

 

خلال حوار اليوم السابع مع مدير إدارة الشاطئ
خلال حوار اليوم السابع مع مدير إدارة الشاطئ

 

زحام على شاطئ بورسعيد اليوم الجمعه
زحام على شاطئ بورسعيد اليوم الجمعه

 

شاطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعه
شاطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعه

 

مدير الشاطئ ومديرة المصيف
مدير الشاطئ ومديرة المصيف
 
 

 


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اخبار مصر

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