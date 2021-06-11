شواطئ بورسعيد كاملة العدد.. آلاف المصطافين على ساحل البحر المتوسط.. لايف

ومن جانبه، قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد، إنه يتم التنسيق دائما بين جهاز الإنقاذ والطوارئ والأحياء لاستمرار عمليات النظافة وتقديم أفضل الخدمات على الشاطئ.

وأكدت مديحة السيد عطية، مديرة المصيف، أنه تتابع بشكل يومي الإستعدادات للمنقذين المنتشرين على ساحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأضاف جابر فضل، أحد مطوري الشاطئ بالمحافظة، ومن أقدم مؤجري الشماسى ببورسعيد، أنه يتقدم بالشكر للمحافظ اللواء عادل الغضبان، على رفع المعاناة عنهم خلال فترة كورونا واعفائهم من الإيجارات.

وأشار إلى أن هناك أسعار تنافسية وعروض يقدمها مطوري الشاطئ يومياً، فالشمسية والطرابيزة والـ 6 كراسي بـ 50 جنيها، موضحاً أن هناك أسعار أخرى على طول الساحل على حسب الخدمات المقدمة.