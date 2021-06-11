وقرر المجلس الاتحادي السويسري -في اجتماعه اليوم /الجمعة/ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- الموافقة على تقييد استخدام المجال الجوي خلال فترة انعقاد القمة التي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف.


وأوضح المجلس أن قرار الإغلاق المؤقت للمجال الجوي السويسري، سيسري في الفترة من 15 إلى 17 يونيو.