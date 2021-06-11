استنكر مندوب سوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير الدكتور حسن خضور بشدة، استمرار إسرائيل في موقفها الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووى أو حتى إخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية ما يشكل عائقا أمام جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وقال السفير خضور ـ في تصريح أوردته قناة (سوريا) الإخبارية اليوم /الجمعة/ من فيينا ـ إن "استمرار بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة يمثل خطرا جسيما على نظام الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأكد مندوب سوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار النووى، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها والتحديات الهائلة التي يفرضها الإرهاب فى البلاد.
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