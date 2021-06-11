وقال السفير خضور ـ في تصريح أوردته قناة (سوريا) الإخبارية اليوم /الجمعة/ من فيينا ـ إن "استمرار بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة يمثل خطرا جسيما على نظام الأمن والسلم الإقليمي والدولي".



وأكد مندوب سوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار النووى، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها والتحديات الهائلة التي يفرضها الإرهاب فى البلاد.