سقوط عامل وراء قتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة فى مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض على عامل لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من بندقية، مما تسبب فى مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بينهم بمدينة بدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إشارة من إحدى المستشفيات، بوصول شخصين أحدهما متوفى نتيجة إصابته بطلق نارى، والآخر مصاب بطلق نارى، نتيجة لوقوع مشاجرة بمدينة بدر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين حدوث مُشاجرة بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، طرف ثان عامل بحوزته بندقية الية، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثانى لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضي.

ووقعت مشاجرة بينهم على إثرها، قام العامل بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "بندقية آلية" كانت بحوزته وتسبب فى وفاة شخص وإصابة آخر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.