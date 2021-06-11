سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 9 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، "نجل عمه" - يعمل بإحدى الدول الأجنبية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة .. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت (9,000,000- تسعة مليون جنيه).