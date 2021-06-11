زيادة أعداد المصابين بتسمم فى حفل زفاف إلى 44 شخصا بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 44 مواطنا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بقنا إثر تناولهم وجبة ملوخية فى حفل زفاف، وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا بلاغا بإصابة 44 مواطنا بينهم 14 طفل بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بمركز قنا.

وقال شاهد عيان، إنه أثناء حضور أهالى القريه حفل زفاف أحد أبناء القريه أصيبوا بحالات قىء واسهال عقب تناولهم وجبة لحوم وملوخيةَ.

وقرر الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى لسرعة علاج المصابين، مؤكدا أنه تم خروج المصابين من المستشفى باستثناء 6 مصابين مازالوا تحت الملاحظه لمدة 24 ساعة وحالتهم مستقرة.