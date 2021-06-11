وجاء في بيان صدر عن أسطول البحر الأسود الروسى أورده "موقع قناة روسيا اليوم" أنه وفقا لخطة التدريب العسكري بدأت وحدات فوج الصواريخ المضاد للطائرات التابع لأسطول البحر الأسود تدريب تنفيذ المهام المشتركة في منطقة الرحلات الجوية المكثفة.



وتجري فعاليات التدريب العسكرى في مناطق مطارات مرابطة طائرات الطيران البحري ووسائل الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود.

وذكر البيان أن المناورات المشتركة مع فوج الصواريخ تشارك فيها الطائرات من طراز "سو-24 أم" و"سو-24 أم أر" و"سو-30 أس أم" و"أن-26" و"بي-12"، والمروحيات.