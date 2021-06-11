اليوم السابع
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رانيا المشاط: محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل 25 مليار دولار

الجمعة، 11 يونيو 2021 04:57 م
رانيا المشاط: محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل 25 مليار دولار الدكتورة رانيا المشاط
كتب رامى محيى الدين

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى هيئات رؤساء الاستثمار الإفريقية، إن هناك بعض الركائز التي تسهل عملية التمويل، مشيرة أن كل وزير قطاعى يعرض المشروعات التى يريد تحقيقها، ويكون هناك تكامل من المؤسسات الدولية لتحقيقها، مؤكدا أن محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر تصل لـ 25 مليار دولار مقسمة عبر قطاعات مختلفة .

وأضافت: مصر تعمل على إغلاق الفجوة في البنية التحتية، والمحفظة الجارية لمصر مع شركاء التنمية تعتبر نموذجا لبلدان كثيرة، وتابعت: الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة تفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، ومصر حصلت على الكثير من الجوائز الدولية .

وأكدت أن كل المشروعات التى قامت بها مصر شارك فيها القطاع الخاص، ونرى القطاع الخاص المصرى يعمل فى سدود تنزانيا والسكة الحديد فى السودان.


رانيا المشاط

محفظة التعاون الدولى الإنمائى لمصر

منتدى هيئات رؤساء الاستثمار الإفريقية

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