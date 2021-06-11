رئيس هيئة الاستثمار: الاقتصاد الأفريقى حقق معدل نمو إيجابى هذا العام

كتبت هند مختار

قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن تنظيم المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لدعم علاقات التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وأضاف فى كلمته خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، أن المنتدى له أهمية خاصة فى ظل القيود التى فرضتها كورونا، مضيفا أن الاقتصاد الأفريقى حقق معدل نمو إيجابى هذا العام.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.