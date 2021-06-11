اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة الاستثمار: الاقتصاد الأفريقى حقق معدل نمو إيجابى هذا العام

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:14 م
رئيس هيئة الاستثمار: الاقتصاد الأفريقى حقق معدل نمو إيجابى هذا العام المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن تنظيم المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لدعم علاقات التعاون بين مصر والدول الأفريقية.
 
وأضاف فى كلمته خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، أن المنتدى له أهمية خاصة فى ظل القيود التى فرضتها كورونا، مضيفا أن الاقتصاد الأفريقى حقق معدل نمو إيجابى هذا العام.
 
ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.
 
 

رؤساء هيئات الاستثمار

أفريقيا

رئيس الوزراء

الحكومة

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:05 م

انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ.. يعقد بحضور ممثلى 34 دولة أفريقية.. يناقش تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القارة السمراء.. يبحث التخلص من الفجوة التمويلية.. ورئيس الوزراء يفتتح أولى الجلسات

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:00 م

رئيس الوزراء يفتتح اليوم أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية لوضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا.. يشارك بالمنتدى وزراء ورؤساء هيئات فى 34 دولة أفريقية وممثلى كُبرى المؤسسات الاقتصادية بالقارة

الجمعة، 11 يونيو 2021 09:53 ص

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية

الجمعة، 11 يونيو 2021 09:34 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة