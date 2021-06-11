رئيس مصر للطيران يقود رحلة قادمة من جدة

كتبت رحاب نبيل

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، طائرة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من جدة بقيادة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

صرحت مصادر مطلعة، بأن الطائرة قد أقلعت صباح اليوم الجمعة من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار جدة في مرحلة الذهاب ووصلت إلى مطار القاهرة مرة أخرى في مرحلة الوصول بقيادته.

واضافت المصادر ، أن اللوائح والتعليمات الخاصة بالطيارين تقضي بضرورة القيام بعدد معين من ساعات الطيران في فترة لا تتعدى 60 يوماً حتى لا تسقط رخصة القيادة الخاصة بهم، وإعمالا لهذه اللوائح فيقوم كافة قيادات الشركة من الطيارين والوزارة وعلى رأسهم الطيار محمد منار عنبة بالطيران بصفة دائمة حتى تستمر سلطة الطيران المدني في منحهم الرخصة الخاصة بهم.