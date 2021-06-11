اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة: جميع غرف المدينة الجامعية متصلة بالأقمار الصناعية

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:10 ص
رئيس جامعة القاهرة: جميع غرف المدينة الجامعية متصلة بالأقمار الصناعية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه خلال عام واحد أصبحت جامعة القاهرة من أفضل 100 جامعة في 3 معايير للأمم المتحدة، موضحا أن الجامعة تتحول إلى جامعات الجيل الرابع، مؤكدا: "مجانية التعليم واستيعاب الطلاب المصريين واجب علينا تجاه أبنائنا لازم نعمله".

وأضاف الخشت، في لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الطبي بجامعة القاهرة ضمن 100 إلى 150 مركزا من بين 30 ألف جامعة عالمية، مردفا: "في مجال تخصصات الأدوية والصيادلة الترتيب العالمي 51 على مستوى العالم".

وأوضح محمد عثمان الخشت، إنه تم تطوير مناهج جامعة القاهرة من خلال تغيير المحتوي التعليمي وإقامة دورات تدريبية حتى تتواكب مع أحداث المواصفات العالمية، كما تم تطوير 1326 لائحة على مستوى جامعة القاهرة، مع تنفيذ 328 برنامجا جديدا بمواصفات دولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جميع غرف المدينة الجامعية متصلة بالأقمار الصناعية، مع تطوير 80% من المدن الجامعية على المستوى الإنشائي والهندسي، مبينا أن الجامعة أنشأت مركز الثقافة والتنوير وتم عمل وثيقة التنوير ومن ثمة تطبيقتها كعمل مقرر للتفكير النقدي في إطار عملية حماية عقل الجامعة، وتشكيل مجموعة من الأساتذة لتدريس وتطبيق مقرر التفكير النقدي.

ولفت إلى أن الجامعة نظمت ندوات ومواسم ثقافية لتطبيق وثيقة التنوير، واستضافت كبار المثقفين والكتاب من مختلف التيارات وجرى عمل أكبر عمليات توزيع للمطبوعات العقلانية النقدية في كافة التخصصات، وإتاحة مشروع "خذ كتاب وضع كتاب" للتشجيع على القراءة، وفيما يتعلق بمشروع تجديد الخطاب الديني، فقد جرى العمل عليه في جامعة القاهرة والتخلص من فلول الجماعة الإرهابية تمامًا.


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