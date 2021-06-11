رئيس جامعة أسيوط : إنشاء وحدة تكافلية لخدمة 27 ألف موظف وأسرهم

أسيوط -هيثم البدري

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إنشاء وحدة تكافلية خاصة لعلاج العاملين بالجامعة وبدء العمل من أجل وضع اللوائح والقواعد المالية والإدارية لعمل تلك الوحدة، مشيراً إلى تقدمه بمشروع إنشاء الوحدة إلى مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة المنعقدة عن شهر مايو الماضى وحصول المشروع بالفعل على موافقة المجلس.

وكشف الدكتور طارق الجمال أن فكرة مشروعه بإنشاء وحدة خاصة لعلاج العاملين تعد سابقة تاريخية وإضافة هامة لأول مرة تقدم فى تاريخ الجامعة والتى من المقرر أن تمثل مظلة للرعاية الصحية لنحو 27 ألف موظف من العاملين بالجامعة وأسرهم وبذلك من المتوقع ألا يقل عدد المستفيدين من خدمات الوحدة عن 100 الف فرد.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن الوحدة تمثل خدمة إضافية إلى جانب خدمات هيئة التأمين الصحى ومنفصلة عنه وذلك لمن يرغب الاستفادة بخدمات الوحدة والاشتراك فى الصندوق، حيث من المقرر أن تتيح خدمات طبية مميزة للعلاج بالدرجة الأولى وإجراء عمليات جراحية داخل مستشفيات الجامعة وعلى أيدى أساتذتها إلى جانب الاستفادة من إمكانيات الجامعة المتقدمة فى مجال الأشعة والتحاليل، كما من المقرر أن تتضمن الوحدة تقديم خدمات أسعار مخفضة للكشف والعلاج للعاملين داخل العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات الاستثمارية المتعاقدة مع الوحدة.