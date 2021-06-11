رئيس الوكالة الوطنية للاستثمار بالسنغال: الاستثمار الأجنبى بإفريقيا انخفض 40%

كتب ماجد تمراز

توجه عبده فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشروعات الكبرى فى السنغال، بالشكر للحكومة المصرية ومنظمو تلك الفاعلية، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالي كما يعرف الجميع فإن الاستثمار الأجنبي انخفض بنسبة 40% في إفريقيا خلال فترة جائحة كورونا، متسائلا كيف نتأكد من دعم الاستثمارات البينية داخل إفريقيا.

وأضاف "فال" خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار: "كيف نتأكد أن القطاع الخاص يشارك فى هذا الأمر ونستفيد منه، ونحن جميعا ندرك أننا نحاول خلق وظائف بالإضافة للقطاع الخاص، الذى يستثمر فى البحث والتطوير، وخلق قدرة تنافسية محلية وإقليمية، ونحن دشنا منصة لزيادة النقاش مع القطاع الخاص، حتى نوفر فرص للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في إفريقيا، والحرص على مواصلة الحوار مع القطاع الخاص".

وقال: "كل الأمور التى تسعى لخلق التجارة البينية، نسعى لتطبيقها وتطويرها، والقطاع الخاص هو الدعامة المهمة في تلك العملية، والأمر متروك للقطاع الخاص للاستفادة من هذه المنصة التي قمنا بتدشينها، وهناك تفاوت في نسب التجارة البينية في العالم، حيث بلغت النسبة في الاتحاد الأوروبي لـ 70% والولايات المتحدة الأمريكية 60% وفي إفريقيا الحد الأقصى لها 18%، والأسباب هو عدم وجود بنى تحتية في إفريقيا بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد".

وتابع: "فيما يتعلق بمجلس رؤساء الدول في الاتحاد الإفريقي، فقد نظر إلى كل تلك الأمور، وتم إبرام اتفاق التجارة ووافق عليه عدد كبير من الدول، وهو أمر يدل على الإرادة السياسية لدى تلك الدول".