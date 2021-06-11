اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن أفريقيا

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:20 م
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن أفريقيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال افتتاحه المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، فيديو تسجيلى عن أفريقيا وفرص الاستثمار بها . 
 
ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا، مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.
 
 

رؤساء هيئات الاستثمار

أفريقيا

رئيس الوزراء

الحكومة

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة