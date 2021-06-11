رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن أفريقيا

كتبت هند مختار

شاهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال افتتاحه المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، فيديو تسجيلى عن أفريقيا وفرص الاستثمار بها .

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا، مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.