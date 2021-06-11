رئاسة مركز الخارجة: قطع مياه الشرب عن 9 أحياء سكنية غدا لتنفيذ أعمال صيانة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب عن 9 أحياء ومناطق سكنية بالمدينة، غدًا السبت، لمدة 4 ساعات، لأعمال صيانة المغذيات الكهربائية لمحطات التنقية.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إنه سيجري صيانة التوصيلات الكهربائية لمحطات تنقية مياه الشرب في مناطق (المروة، القلعة، والأمل القديمة، والخارجة5أ، ب، المنطقة الاستثمارية، السبط البحري الجديد، ومحطة الخارجه12القديمة والجديدة).

وأضاف مجدي، أن المركز يهيب بالمواطنين والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمنطقة، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع المياه، من الساعة 9 صباحًا حتى الواحدة ظهرا.