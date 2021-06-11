دراسة جديدة: النباتيين أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة لفيروس كورونا بنسبة 73%

ريهام عبد الله

كشفت دراسة جديدة، عن أن النباتيين أقل عرضة، بنسبة 73%، للإصابة بفيروس كورونا المستجد الحاد، وفقا لدراسة جديدة نشرتها مجلة "بي إم جي نوترينشون برسفسنشون أند هياليش" البريطانية.

وأجرى الباحثون، الدراسة في الفترة من 17 يوليو إلى 25 سبتمبر 2020، بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية، الذين لديهم اتصالات متكررة بمرضى فيروس كورونا المستجد من ست دول وهم فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وضمت الدراسة أشخاصًا تعافوا وآخرين لم يصابوا بالفيروس، وتم قياس مؤشرات مثل مدة وشدة مسار المرض، وكذلك القابلية للإصابة، واكتشف العلماء، أن الأعراض الشديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخطر الإصابة كانت أقل بنسبة 73 % لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيا نباتيا.

وبالنسبة للأشخاص الذين تناولوا الأسماك، ولكنهم لم يتناولوا اللحوم، كان المؤشر 59 %، وأكدت الدراسة، أن المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة هي المجموعة التي تناولت نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين.

ويشار إلى أن الباحثون وجدوا في دراسة أخرى - نشرت في وقت سابق من الشهر الماضى - أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ويتناولون أطعمة مثل المكسرات والخضروات وفول الصويا فى نظامهم الغذائى قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا يتضمن اللحوم والأسماك، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ووفقًا للدراسة التى نشرت فى المجلة الطبية "Neurology"، فإن السكتة الدماغية تعتبر ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم وسببًا رئيسيًا لحدوث الإعاقة ويمكنها أيضًا أن تساهم في الإصابة بالخرف، لذلك من الممكن تقليل عدد الإصابات بالسكتات الدماغية بين الأشخاص الذين يجرون تغييرات على نمط حياتهم والعادات الغذائية الخاصة بهم بما يكون لها تأثير كبيرعلى الصحة بشكل عام.

وأجريت الدراسة على مجموعتين، الأولى اتبعت نظام غذائي نباتي وتجنبت التدخين وشرب الكحول، حيث تناول النباتيون المكسرات والخضروات وفول الصويا أكثر من غيرالنباتيين واستهلكوا كميات أقل من منتجات الألبان، واستهلكت المجموعتان نفس الكمية من البيض والفاكهة.

فيما تناول النباتيون المزيد من الألياف والبروتينات النباتية، وتناولوا كميات أقل من البروتين الحيواني والدهون، ثم نظر الباحثون في قاعدة البيانات لتحديد عدد السكتات الدماغية التي أصيب بها المشاركون أثناء الدراسة.

بشكل عام وجدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي نباتي كان مفيدًا جدًا فى تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية حتى بعد تعديل عوامل الخطر المعروفة مثل ضغط الدم ومستويات السكر والدهون في الدم".