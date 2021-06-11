اليوم السابع
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خدمات مرورية لإصلاحات وصيانة كوبرى العبور

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:15 ص
خدمات مرورية لإصلاحات وصيانة كوبرى العبور تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبرى العبور فى الاتجاهين "جهينة سابقاً" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مما يستلزم غلق جزئى للكوبرى فى الإتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوما اعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً يوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 27/6/2021.. دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 


مرور

كوبري العبور

الإدارة العامة لمرور الجيزة

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