خبير اقتصادى: تطوير مصانع الغزل يتماشى مع النظم الحديثة وأنقذها من الانهيار

أشار أشرف بدوى ، إنه فى حالة إنتاج الخيوط المتوسطة سيتم سد الفجوة الكبرى من الخيوط المستورده بالعملة الصعبة بمليارات الجنيهات سنويا، لافتا لأهمية الاستعانة بالخبرات الفنية والمتخصصين من كليات الهندسة تخصص غزل فى الغزل بالشركات التابعة، تزامنا مع مشروع التطوير بتكلفة 22 مليار جنيه.

وأوضح إنه من المهم أيضا استمرار تشغيل الماكينات الموجودة، وعدم تحويلها إلى خردة، خاصة أن حالتها الفنية جيدة، وتلبى فى الوقت نفسه احتياجات السوق من مختلف الخيوط ولضمان بيعها بسعر مناسب ، لتوفير جزء من تمويل المشروعات الجديدة.