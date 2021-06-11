اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 05:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادى: السياسات المالية الناجحة للدولة ساهمت فى تطوير كافة قطاعات الدولة

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:45 ص
خبير اقتصادى: السياسات المالية الناجحة للدولة ساهمت فى تطوير كافة قطاعات الدولة الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدرك حجم المؤامرة على الوطن العربى من أجل السيطرة على ثرواته، منذ توليه مقاليد الأمور فى البلاد، فعمل على حماية حدود مصر من تأمين ثرواتها بالإضافة إبعاد مخطط التقسيم الذى كان يستهدف الدول العربية وناشد بتوحيد الدول وعدم تقسيمها، ومن ثم قام بتعيين حدود مصر المائية مع قبرص واليونان وأحبط مخطط التقسيم.

وأضاف "بدرة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامى شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدول المعادية لمصر أدركت قوة مصر الآن فى تأمين ثرواتها وإدارتها، وتابع: "والآن الاكتشافات الغازية قائمة الآن ومن الممكن أن نسمع قبل نهاية العام باكتشاف يفوق حقل ظهر".

وأكد "بدرة"، أن الدولة المصرية نجحت فى إعادة الأمن والاستقرار للبلاد ومن ثم نفذت مخطط التنمية وبناء الدولة الحديثة من خلال السياسات المالية والاقتصادية الناجحة وتطوير كافة قطاعات الدولة، وأصبحت مصر الآن دولة قوية بعدما كانت تُسمى فى هذا مخطط تفكيك الدول العربية بـ"الجائزة الكبرى".

مخطط التقسيم

الشرق الأوسط

تقسيم الشرق الاوسط

تقسيم المنطقة العربية

اخبار عاجلة

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة: منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أداة دافعة للنمو الاقتصادى فى المنطقة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:46 م

القاهرة تقود جبهة لمواجهة أطماع تركيا فى غاز شرق المتوسط.. التنسيق اليونانى العربي يثير رعب إسطنبول.. مصر واليونان وقبرص تؤكدان احترام السيادة البحرية للدول.. أثينا: نسعى لتعزيز الروابط فى "الطاقة والأمن"

الجمعة، 12 فبراير 2021 03:00 م

منتدى غاز شرق المتوسط خطوة هامة نحو إنشاء سوق إقليمى بالمنطقة.. يحقق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز.. حقل ظهر يجعل مصر لاعبا رئيسيا بين أعضاء المنتدى.. ورئيس "النواب": فاتحة خير وتكليلا لجهود القيادة السياسية

الخميس، 07 يناير 2021 01:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة