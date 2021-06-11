خالد الزائدي ينفي إجراء سيف الإسلام القذافى لقاء مع "التايمز" البريطانية

نفى محامى سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، ما أثير حول اللقاء مع صحيفة التايمز البريطانية، وقال الزائدى فى تصريحات بالخصوص إن سيف الإسلام القذافى لم يجر مقابلة مع صحفية التايمز، مشيرا إلى أنه كانت محاولات لترتيب أجراء مقابله فى يناير 2020 مع صحفى يعمل بوكالة بلومبرج الأمريكية بخصوص الاوضاع السياسية والتطورات حينها ولم تتم.
وأوضح الزائدى بخصوص موضوع ترشح موكله للانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلا: "لم يتم أى تصريح بهذا الشأن ومن السابق لأوانه الحديث على هذا الموضوع".
وأضاف أننا نستغرب هكذا تصريحات تثير التشويش والريبة بالوسائل الإعلامية فى مثل هذا الوقت، مع احتفاظنا بحق الرد القانونى على الصحفى والصحيفة.
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