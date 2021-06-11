خالد الزائدي ينفي إجراء سيف الإسلام القذافى لقاء مع "التايمز" البريطانية

كتب أحمد جمعة

نفى محامى سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، ما أثير حول اللقاء مع صحيفة التايمز البريطانية، وقال الزائدى فى تصريحات بالخصوص إن سيف الإسلام القذافى لم يجر مقابلة مع صحفية التايمز، مشيرا إلى أنه كانت محاولات لترتيب أجراء مقابله فى يناير 2020 مع صحفى يعمل بوكالة بلومبرج الأمريكية بخصوص الاوضاع السياسية والتطورات حينها ولم تتم.

وأوضح الزائدى بخصوص موضوع ترشح موكله للانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلا: "لم يتم أى تصريح بهذا الشأن ومن السابق لأوانه الحديث على هذا الموضوع".

وأضاف أننا نستغرب هكذا تصريحات تثير التشويش والريبة بالوسائل الإعلامية فى مثل هذا الوقت، مع احتفاظنا بحق الرد القانونى على الصحفى والصحيفة.