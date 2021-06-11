حياة كريمة.. مشروعات الصرف الصحى تنقذ أهالى قرية أبو خليفة بديرمواس.. صور

بدأت شركة مياة الشرب والصرف الصحى العمل فى الكثير من المواقع بقرى مراكز ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث بدأت الشركات تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية أبو خليفه الذى يخدم 5665 مواطن بتكلفة حوالى 25 مليون جنيه.

وقال محمد عبد الرحمن أحد الأهالى، إن قرية أبو خليقه عانت كثيرا من مشكلة الصرف، ولكن مع اطلاق مبادرة حياة كريمة شعرنا أن حياتنا عادت من جديد ، خاصة مع بداية انطلاق العمل بمشروع المياه ،الذى كان بمثابة الحلم لنا ،لكنه الان أصبح واقعا يراه الجميع .

فيما أضاف رجب محمد أحد الأهالى أن أهم المشاكل التى كانت تواجه أهالى القرية مشكلة الصرف الصحى، "ولا نملك إلا أن نقول شكرا للرئيس على مبادرة حياة كريمة التى تعيد القرية من جديد، وتحقق احلام أهلها ، حيث تجرى مشروعات حياة كريمة فى قرى كثيرة بمركز ديرمواس" .

ومن ناحيته أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات التى تواجه العمل، وأكد أن المشروعات التى يتم تنفيذها، تصل تكلفتها حوالى 23 مليار جنيه، وتشمل مشروعات المياه والصرف والطرق والتعليم ومراكز الشباب وغيرها من المشروعات التى تخدم المواطن .