حرمه الله من البصر ووهبه حلاوة الصوت.. لقاء مع منشد كفيف صاحب صوت ذهبى بقنا

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع طالب كفيف تميز فى الإنشاد الدينى وقراءة القرآن الكريم منذ سنوات فى المناسبات والاحتفالات بقنا.

وقال أحمد عباس، منشد دينى وطالب أزهري، إن بدايته كانت فى المعهد الدينى الأزهرى فى المرحلة الابتدائية حيث كانت تذهب معه والدته إلى المعهد وتعلم قراءة القرآن فى المناسبات ثم بدأ فى الإنشاد، لافتًا إلى أن كثيرا من الأشخاص أثنوا على صوته فى القرآن والإنشاد.

وأوضح أحمد عباس، المنشد، أنه يشارك فى المناسبات والاحتفالات الدينية كما انضم لفرقة الإنشاد الدينى داخل قصر ثقافة قنا، كما أنه بدأ يطور من نفسه عن طريق تعلم المقامات الموسيقية.

وأشار أحمد عباس، إلى أنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا منذ سنوات ولم يجد صعوبات فى حياته سوى توثيق الحفلات الدينية الخاصة به، حيث تمنى المنشد أن يمتلك كاميرا ولاب تمكنه من تسجيل الحفلات ونشرها على صفحته بالفيس بوك.

وتمنى أحمد عباس، أن يصبح من كبار المنشدين فى مصر والوطن العربى وأن يتعلم أكثر لإسعاد والدته التى ساندته خلال الفترة الماضية.