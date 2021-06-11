اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 10:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حرمه الله من البصر ووهبه حلاوة الصوت.. لقاء مع منشد كفيف صاحب صوت ذهبى بقنا

الجمعة، 11 يونيو 2021 10:46 م
حرمه الله من البصر ووهبه حلاوة الصوت.. لقاء مع منشد كفيف صاحب صوت ذهبى بقنا أحمد عباس منشد دينى وطالب أزهري
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع طالب كفيف تميز فى الإنشاد الدينى وقراءة القرآن الكريم منذ سنوات فى المناسبات والاحتفالات بقنا.

وقال أحمد عباس، منشد دينى وطالب أزهري، إن بدايته كانت فى المعهد الدينى الأزهرى فى المرحلة الابتدائية حيث كانت تذهب معه والدته إلى المعهد وتعلم قراءة القرآن فى المناسبات ثم بدأ فى الإنشاد، لافتًا إلى أن كثيرا من الأشخاص أثنوا على صوته فى القرآن والإنشاد.

وأوضح أحمد عباس، المنشد، أنه يشارك فى المناسبات والاحتفالات الدينية كما انضم لفرقة الإنشاد الدينى داخل قصر ثقافة قنا، كما أنه بدأ يطور من نفسه عن طريق تعلم المقامات الموسيقية.

وأشار أحمد عباس، إلى أنه أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا منذ سنوات ولم يجد صعوبات فى حياته سوى توثيق الحفلات الدينية الخاصة به، حيث تمنى المنشد أن يمتلك كاميرا ولاب تمكنه من تسجيل الحفلات ونشرها على صفحته بالفيس بوك.

وتمنى أحمد عباس، أن يصبح من كبار المنشدين فى مصر والوطن العربى وأن يتعلم أكثر لإسعاد والدته التى ساندته خلال الفترة الماضية.


منشد قنا

منشد كفيف

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة