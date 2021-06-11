اليوم السابع
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حبس عامل بتهمة قتل شخص وإصابة آخرين بسبب خلافات الجيرة فى بدر

الجمعة، 11 يونيو 2021 08:00 م
حبس عامل بتهمة قتل شخص وإصابة آخرين بسبب خلافات الجيرة فى بدر حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب نشوب خلافات الجيرة بينهم، مما دفع المتهم بإحضار سلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية أودت بحياة المجنى عليه وإصابة آخرين، كما كلفت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على عامل لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من بندقية، مما تسبب فى مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بينهم بمدينة بدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إشارة من أحد المستشفيات، بوصول شخصين أحدهما متوفى نتيجة إصابته بطلق نارى، والآخر مصاب بطلق نارى، نتيجة لوقوع مشاجرة بمدينة بدر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين حدوث مُشاجرة بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، طرف ثان عامل بحوزته بندقية الية، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثانى لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضي.

ووقعت مشاجرة بينهم على إثرها، قام العامل بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "بندقية آلية" كانت بحوزته وتسبب فى وفاة شخص وإصابة آخر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبإرشاده ضبطت الشرطة السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.


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