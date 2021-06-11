جيل بايدن ترتدي "جاكيت LOVE" فى لقائها بجونسون.. وتؤكد: نجلب الحب من أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

ارتدت السيدة الأولى جيل بايدن سترة كتب عليها كلمة "LOVE" على ظهرها عند لقائها برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري جونسون يوم الخميس ، قائلة للصحفيين إن ذلك كان يُقصد به إظهار "الوحدة".

اعتبر البعض أن السترة محاولة للتناقض مع السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب ، التي كانت في رحلة لزيارة مركز احتجاز المهاجرين في عام 2018 ترتدي سترة كتب عليها "أنا حقًا لا أهتم ، أليس كذلك؟" والذي جذب انتباه هائل وإثارة الجدل.

لم تذكر جيل بايدن سلفها عندما أجابت على سؤال حول السترة ، وقالت للصحفيين: "ال بايدن يجلبون الحب من أمريكا".

من جانبه قال الرئيس جو بايدن: "هذا مؤتمر عالمي ونحاول تحقيق الوحدة في جميع أنحاء العالم وأعتقد أنه مطلوب الآن ، أن يشعر الناس بإحساس بالوحدة من جميع البلدان ويشعرون بالأمل بعد هذا العام من الوباء" .

ووفقا للتقرير، سترافق السيدة الأولى بايدن في محطة المملكة المتحدة من الرحلة ، بما في ذلك حضور مجموعة السبع والاجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية يوم الأحد قبل عودتها إلى واشنطن.

ايضا لدى السيدة الأولى جيل بايدن أيضًا جدول مستقل يتضمن أحداثًا لتسليط الضوء على مبادرة عائلاتها العسكرية في البيت الأبيض ، مثل اجتماع مع Bude Surf Veterans ، وهي مجموعة تطوعية تدعم قدامى المحاربين من خلال ركوب الأمواج.

وسيتوجه الرئيس بايدن إلى بروكسل ، حيث سيحضر قمة الناتو واجتماعاته مع قادة الاتحاد الأوروبي قبل المشاركة في قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.