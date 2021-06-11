وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة /الجارديان/ البريطانية، إنها "علاقة، يمكنكم القول إنها عميقة وهادفة، كما تشاؤون، علاقة غير قابلة للتدمير".



وأضاف أنها "علاقة مستمرة منذ فترة طويلة للغاية ولعبت دورا مهما في السلام والازدهار في أوروبا والعالم".



وقلّل بوريس جونسون من استياء جو بايدن، الفخور بأصوله الإيرلندية، فيما يتعلق بمحاولات لندن إبطال "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي يهدف إلى تجنب عودة الحدود مع إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لكنه تسبب باضطرابات على صعيد التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.



وأوضح أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن و"كل الأطراف لديها مصلحة كبيرة في التأكد من أننا نحافظ على التناسق الأساسي لاتفاق الجمعة العظيمة" الذي أبرم في العام 1998 وأنهى الصراع الدموي في المقاطعة الخاضعة للحكم البريطاني الذي استمر ثلاث عقود. وتابع جونسون "أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".



ونفى جونسون أن يكون بايدن قد أخبره بحل المواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وبدلاً من ذلك كرر أهمية اتفاقية اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.