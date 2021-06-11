جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة داخل شقة بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص فى حالة تعفن بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم العثور على جثة صاحب الشقة، فى حالة انتفاخ وتعفن، كما تم فحص الشقة تبين عدم وجود عنف بالأبواب أو الشبابيك، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.