اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة داخل شقة بالسلام

الجمعة، 11 يونيو 2021 11:23 ص
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة داخل شقة بالسلام قوة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص فى حالة تعفن بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم العثور على جثة صاحب الشقة، فى حالة انتفاخ وتعفن، كما تم فحص الشقة تبين عدم وجود عنف بالأبواب أو الشبابيك، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

 


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