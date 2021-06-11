اليوم السابع
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تفاصيل الاستعدادات النهائية لعقد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بشرم الشيخ

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:19 ص
تفاصيل الاستعدادات النهائية لعقد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بشرم الشيخ جانب من اللقاءات
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، قاعة مصر بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، التي سيعقد بها أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو لوضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لمدينة شرم الشيخ قبل بدء المؤتمر.

يشار إلي أن المؤتمر يعقد تحت شعار "التكامل من أجل النمو" والمنتدى تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية وممثلي كُبرى المؤسسات الاقتصادية بالقارة.

وسيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

كما يشهد أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

الاستعداد-لمؤتمر-الاستثمار
الاستعداد-لمؤتمر-الاستثمار

 

الاستعداد-لمؤتمر-الاستثمار-بشرم-الشيخ
الاستعداد-لمؤتمر-الاستثمار-بشرم-الشيخ

 

اللواءخالد-فودة-محافظ-جنوب-سيناء-أثناء-تفقديتفقد-الاستعدادات-النهائية-لعقد-منتدى-رؤساء-هيئات-الاستثمار-الأفريقية
اللواءخالد-فودة-محافظ-جنوب-سيناء-أثناء-تفقديتفقد-الاستعدادات-النهائية-لعقد-منتدى-رؤساء-هيئات-الاستثمار-الأفريقية

 

محافظ-جنوب-سيناء-أثناء-تفقد-الاستعداد-النهائية-لعقد-منتدى-رؤساء-الاستثمار
محافظ-جنوب-سيناء-أثناء-تفقد-الاستعداد-النهائية-لعقد-منتدى-رؤساء-الاستثمار

 


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