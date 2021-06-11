تعرف على الاتفاقيات الموقعة بين مصر وأوغندا بشأن مياه النيل

كتبت أسماء نصار

يواصل اليوم السابع إلقاء الضوء على أهم الاتفاقيات الخاصة بتنظيم استخدامات مياه حوض نهر النيل ومن ضمنها اتفاقيات مصر وأوغندا.

وفى التقرير التالى نرصد الاتفاقيات بين مصر وأوغندا..

1- المذكرات المتبادلة ما بين مصر وبريطانيا العظمى (نيابة عن أوغندا ) في الفترة ما بين يوليو سنة 1949 والى يناير 1953 بشأن اشتراك مصر في بناء خزان أوين لتوليد الطاقة الكهربية من المياه في أوغندا.

2- تم الإتفاق فى هذه المذكرة على تعلية خزان أوين متر واحد لرفع منسوب المياه في بحيرة فكتوريا لكي يحق لمصر التخزين في حدود ثلاثة أمتار.

3- اتفق أيضا فى هذه المذكرة على التعويضات التي تمنح لأهالي أوغندا الذين ينال أراضيهم الضرر بسبب ارتفاع مياه بحيرة فكتوريا، نتيجة التخزين لصالح مصر وارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا للعمل على زيادة حصة مصر من المياه للري، في حين أن توليد الكهرباء يضمن لأوغندا مزيداً من الطاقة الكهربية من خلال (محطة نالوبالي).

4- الاتفاق بين مصر وأوغندا سنة 1991 بغرض إنشاء امتداد لخزان أوين (محطة كيرا) لتنظيم التصرفات المارة من بحيرة فيكتوريا بما يفيد أوغندا في زيادة توليد الطاقة والاتفاق على إجراء الموازنات المشتركة مستقبلا، كما ينظم التصريف الأساسي الذي يأتي من بحيرة فكتوريا بما يفيد المصالح المصرية والسودانية باعتبارهما دولتي المصب حيث كانت أوغندا قد تقدمت إلى البنك الدولي لتمويل المشروع (محطة كيرا)، وقد تضمن الاتفاق المصري الأوغندى عدد من النقاط.

5- تضمن الاتفاق التزام أوغندا بتمرير التصرفات الطبيعية طبقا للمعدلات المعمول بها وقت إبرام الاتفاق.

6- أكدت أوغندا في الفقرة الثانية ما سبق أن اتفق عليه بين الدولتين عند إنشاء خزان أوين عام 1953، بالحفاظ على مدى التخزين البالغ قدره ثلاثة أمتار لصلح مصر.

7- ورد بالفقرة الثالثة أنه يمكن النظر في تعديل هذه الموازنات لصالح أوغندا لتوليد الكهرباء بناء على مناقشات بين الطرفين وباتفاقهما وبما لا يضر بدول المصب.

8- جاء بالفقرة الرابعة من الاتفاق أن التصرف المستخدم للقوى الكهربائية ينبغي أن يكون متوافقا مع منحني التصرف الطبيعي المتفق عليه (Agreed Curve).