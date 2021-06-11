تطوير كامل لحى ميت علوان بكفرالشيخ ورصف الحوارى بالإنترلوك.. لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، تغييرات تشهدها الأحياء الشعبية بمحافظة كفر الشيخ، برصف الطرق الضيقة والداخلية بالإنترلوك، فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقرى والأحياء الشعبية وغير المخططة، ومن بين تلك الأحياء، حى ميت علوان شرق مدينة كفر الشيخ، أقدم الأحياء الشعبية يقطنها أصول العائلات التى تتمسك بالقيم، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اهتماما كبيرا بتلك الأحياء الشعبية، ضمن توجهات الدولة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق غير المخططة.

قال علاء مرزوق، محاسب، من أبناء حى ميت علوان، حى ميت علوان من أعرق الأحياء، اهتمت به القيادة السياسية ومحافظ كفر الشيخ، وشهد أعمال تجديد كامل للصرف الصحي، ومياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل الغاز الطبيعي، وإحلال وتجديد كامل لشبكات الكهرباء، ويشهد حاليا أعمال رصف الطرق الضيقة والأزقة ، مما نال استحسان أهالى الحي، مقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

وأضاف مرزوق، أن حى ميت علوان عانى عبر العشرات من السنوات الماضية من إهمال وعدم وجود صرف صحى ،والطرق سيئة، لا تستطيع المرور بها وخاصة أثناء فصل الشتاء من الوحل والطين برغم أنه أحد أحياء عاصمة المحافظة، مؤكداً أن الرصف بالانترلوك أعطى شكلا وجمالا للحوارى والشوارع .

وعلى جانب آخر تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بحى ميت علوان، بشرق مدينة كفر الشيخ ،فى رصف الطرق الداخلية بالانترلوك، بعد الانتهاء من أعمال المياه والكهرباء .

وحى ميت علوان من الأحياء الهامة بالمحافظة، لم يأخذ حظه من التطوير والتغيير طوال السنوات الماضية، ولكن الدولة اهتمت بتطوير الأحياء الغير مخططة، ليشمل الحى التطوير من خلال انشاء بنية تحتية ورفع كفاءة الكهرباء ،وجارى الرصف بالانترلوك للشوارع الداخلية، وخلال أيام سيتم البدء فى رصف الشوارع الخارجية للحى بالأسفلت.