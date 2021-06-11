تشييع جنازة عروسين غرقا بعد انقلاب سيارة الزفاف فى ترعة بالشرقية.. صور

الشرقية _ حمدى عبد العظيم

شيع أهالى قرية الصعايدة، التابعة لقرية طحلة بردين، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، جنازة عروسين وشقيقة عروس التى لقيوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة زفاف بترعة للمشروع أثناء الزفة. وسيطر الحزن على المشيعين لجثمان العروسة وشقيقتها إلى مثواهم الأخير بمدافن العائلة بطحلة بردين.

كان قجد تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع، وتم انتشال جثمان العروسة وشقيقتها بمعرفة الأهالى، فيما يقوم ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية، بالبحث عن جثة العريس بمياه المصرف، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.



الأهالى فى المقابر لنقل المتوفين لمثواهم الأخير



الأهالى فى المقابر لنقل المتوفين لمثواهم الأخير



الأهالى فى المقابر لنقل المتوفين لمثواهم الأخير