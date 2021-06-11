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تركى آل الشيخ تعليقاً على لقاء الرئيس السيسى بولى العهد السعودى: سيدي الأمير محمد وفخامة الرئيس "يد واحدة"

الجمعة، 11 يونيو 2021 07:20 م
تركى آل الشيخ تعليقاً على لقاء الرئيس السيسى بولى العهد السعودى: سيدي الأمير محمد وفخامة الرئيس "يد واحدة" المستشار تركي آل الشيخ
كتب – محمد عطية

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نشر المستشار تركى آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى مدينة شرم الشيخ اليوم.

 

وأثنى المستشار تركى آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية.

 

 

نص تدوينة المستشار تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه
تدوينه المستشار تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية 
 
وكتب المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته واصفاً اللقاء "سيدي الامير محمد وفخامة الرئيس اليوم في شرم الشيخ ... يد واحدة".
 
وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، في مدينة شرم الشيخ، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

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