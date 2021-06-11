تركى آل الشيخ تعليقاً على لقاء الرئيس السيسى بولى العهد السعودى: سيدي الأمير محمد وفخامة الرئيس "يد واحدة"

نشر المستشار تركى آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى مدينة شرم الشيخ اليوم.

وأثنى المستشار تركى آل الشيخ، مستشار الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية.