تخصيص 14 مليار جنيه لصالح تنمية شمال سيناء بالخطة الاقتصادية 2021/2022

كتبت إيمان علي

حددت خطة التنمية الاقتصادية (للعام الرابع 2021/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، المقُدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات محددة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، وعلى رأسها تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لمعالجة الفجوات التنموية بالصعيد الإقليمى فى توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتنمية المناطق والأقاليم الأكثر احتياجًا.