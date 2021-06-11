اليوم السابع
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"بيطرى الشرقية" يحرر 32 محضرا ويضبط 3 أطنان دواجن ولحوم وكبدة فاسدة

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:32 م
"بيطرى الشرقية" يحرر 32 محضرا ويضبط 3 أطنان دواجن ولحوم وكبدة فاسدة المضبوطات
الشرقية- فتحية الديب

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية - مباحث التموين – الرقابة الصحية) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت خلال الفترة من 30 مايو إلى 8 من يونيه الحالى بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وتم خلالها المرور على (محلات الجزارة – ثلاجات حفظ اللحوم – مجازر الدواجن – محلات بيع الدواجن – محلات بيع الأسماك – شوادر بيع أسماك – سوبر ماركت – ثلاجات بيع اللحوم ومصنعاتها).

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 32 محضر مخالفة، كما تم ضبط 142كجم لحوم ذبح خارج المجازر و500 كجم لحوم دواجن و65 كجم كبده ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و2 طن و76 كجم دواجن و50 كجم أسماك مجهولة المصدر بدون بيانات وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 

 

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