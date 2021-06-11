بث مباشر.. تفاصيل تسمم 44 من المعازيم فى حفل زفاف بقنا بعد تناولهم العشاء

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام مستشفى قنا العام لمتابعة حادث إصابة 44 مواطنا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بقنا، إثر تناولهم وجبة ملوخية فى حفل زفاف.

كان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا بلاغا بإصابة 44 مواطنا بينهم 14 طفلا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود بمركز قنا.

وقال شاهد عيان، إنه أثناء حضور أهالى القريه حفل زفاف أحد أبناء القريه أصيبوا بحالات قيء وإسهال عقب تناولهم وجبة لحوم وملوخية.

وقرر الدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى لسرعة علاج المصابين، وأكد أنه تم خروج المصابين من المستشفى باستثناء 6 مصابين مازالوا تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وحالتهم مستقرة.