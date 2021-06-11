بايدن يقدم لرئيس وزراء بريطانيا "دراجة" هدية خلال قمة السبع.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

أهدى الرئيس الأمريكى جو بايدن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون دراجة مخصصة للرحلات السياحية وخوذة خلال اجتماعهم الأول فى كورنوال بإنجلترا.

وبحسب صحيفة بيزنس انسايدر قال البيت الأبيض إن الهدية قدمت كبادرة صداقة وتقديرا لاهتمامهما المشترك بركوب الدراجات.

لوحظ شغف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بالدراجات منذ وقت طويل، حيث كان دائم التنقل بها عندما شغل منصب رئيس بلدية لندن وفى وقت سابق من العام تعرض جونسون لانتقادات بعد أن ذهب فى رحلة بالدراجة فى الهواء الطلق خلال اغلاقات كورونا فى وقت كانت تعانى فيه المملكة المتحدة من زيادة الإصابات بالفيروس.

وفى الولايات المتحدة ليس بالامر الخفى حب الرئيس بايدن وعائلته لركوب الدراجات حيث شوهد فى الأسبوع الماضى الرئيس مع السيدة الأولى جيل بايدن للاحتفال بعيد ميلادها السبعين.

دراجة جونسون الجديدة مطلية باللون الأزرق بتفاصيل باللونين الأحمر والأبيض وتحمل توقيع الزعيمين بالإضافة إلى أعلام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أفادت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر يوم الجمعة أن شركة Bilenky Cycle Works، وهى شركة عائلية فى فيلادلفيا، صنعت الدراجة والخوذة المطابقة فى أقل من أسبوعين.

قال المالك ، ستيفن بيلينكي ، للصحيفة إنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من وزارة الخارجية بشأن طلب الدراجة في 23 مايو. قال: "لقد كانت 10 أيام جنونية".

كجزء من تبادل الهدايا المعتاد بين زعماء العالم خلال اجتماعات قمة السبع، أعطى جونسون بايدن صورة لجدارية لفريدريك دوجلاس ، الذي ألغى عقوبة الإعدام ، حسبما ذكرت رويترز.