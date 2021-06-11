اليوم السابع
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انقلبت سيارة الزفة فى الترعة.. أول صور لمكان حادث مصرع عروسين بالشرقية

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:24 ص
انقلبت سيارة الزفة فى الترعة.. أول صور لمكان حادث مصرع عروسين بالشرقية أول صور لمكان حادث مصرع عروسين بالشرقية
الشرقية حمدى عبد العظيم

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ينشر "اليوم السابع" أول صور لمكان حادث مصرع عروسين الشرقية وشقيقة العروس فى ترعة بالشرقية، حيث تحول الفرح إلى مأتم بعد مصرع العروسين وشقيقة العروس، أمس الخميس، غرقا بمياه مصرف المشروع بنطاق ناحية قرية طحلة بردين.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين. وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع، وتم انتشال جثمان العروسة وشقيقتها بمعرفة الأهالى، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل،المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

مكان-الحادث-(1)
مكان-الحادث-(1)

 

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مكان-الحادث-(2)

 

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مكان-الحادث-(3)

 

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مكان-الحادث-(5)

 

محمد-السيد-العريس-الذى-لقي-مصرعه
محمد-السيد-العريس-الذى-لقي-مصرعه

 


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