اندلاع حريق فى مسجد قرية بالشرقية.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

الشرقية - إيمان مهنى و مى عنانى

سيطرت الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الجمعة، علي حريق شب في مسجد الكبير بقرية القراموص، وإلتهمت النيران محتوياته، دون خسائر بشرية.

تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطار بنشوب حريق بمسجد الجامع الكبير بقرية القراموص، التابعة لمركز أبو كبير.

علي الفور، دفعت الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد عدلي، بعدد من السيارات للسيطرة علي الحريق، والتي تمكنت سيارات الإطفاء من إخماد النيران.

وتبين أن الحريق إلتهم محتويات المسجد من سجاد ومكتبة وشبابيك، وجاري إنتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق .







