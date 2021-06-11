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الملكة إليزابيث تلتقي الرئيس الأميركي "جو بايدن" للمرة الأولى منذ توليه السلطة

الجمعة، 11 يونيو 2021 11:44 م
الملكة إليزابيث تلتقي الرئيس الأميركي "جو بايدن" للمرة الأولى منذ توليه السلطة الملكة إليزابيث مع الرئيس الأمريكي
كتب آسر أحمد

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التقت الملكة إليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولي منذ توليه السلطة، في أول مناسبة عامة للعائلة الملكية البريطانية منذ رحيل الأمير فيليب، منذ عدة أسابيع، والتي تعد أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يزور خلالها عدة دول أوروبية.

وتوسطت الملكة إليزابيث الثانية، عدد من رؤساء الدول الأوروبية، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

الملكة إليزابيث مع الرئيس الأمريكي
الملكة إليزابيث مع الرئيس الأمريكي

وبعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية بالرئيس الأمريكي، يصبح الرئيس الأميركي جو بايدن، رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عاما.

 

 


الملكة إليزابيث

الرئيس الأمريكي جو بايدن

اخبار العالم

زيارة بايدن لاوروبا

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