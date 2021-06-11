اليوم السابع
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المعاينة التصويرية تكشف كيفية تنفيذ المتهم بقتل شقيقه فى الصف الجريمة

الجمعة، 11 يونيو 2021 09:00 ص
المعاينة التصويرية تكشف كيفية تنفيذ المتهم بقتل شقيقه فى الصف الجريمة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أجرى المتهم بقتل شقيقه فى منطقة الصف بالجيزة معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، وأعاد تمثيل الواقعة على مسرح الجريمة.
 
وكشفت المعاينة عن تسديد المتهم عدة طعنات نافذة لشقيقه أسفرت عن مقتله، وجرحه والدته وشقيقه الأخر وزوجة أحد أشقاء أثناء محاولتهم السيطرة عليه.
 
النيابة العامة بشمال الجيزة، أمرت بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه والشروع فى قتل والدته وشقيقه الأخر، بسبب خلافات الميراث فى الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يبلغ من العمر 35 عامًا، قتل شقيقه بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الميراث، حيث سدد له عدة طعنات نافذة، بعدها، أصاب زوجته وشقيقه الأخر، وزوجة شقيقه بإصابات متفرقة أثناء محاولتهم السيطرة عليه.
 
واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين فى الواقعة، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالة كلًا منهم، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه؛ وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.
 
تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل شقيقه، وأصاب والدته، كما أصاب شقيقه الآخر، بسبب خلافات أسرية، وذكر شهود عيان أن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب الجريمة.
 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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خلافات الميراث

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