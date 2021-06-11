المتهم بسرقة محل هواتف فى مدينة نصر: "كنت شغال فيه وأحتفظ بالمفاتيح"

كتب كريم صبحى

أدلى عامل متهم بسرقة محتويات محل هواتف محمولة فى مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، فقال إنه كان يعمل فى المحل وتركه، ونظرا لمروره بضائقة مالية، وعلمه بمواعيد فتح وغلق المحل، اختمرت فى عقله فكرة سرقة المحل، لاحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عامل، لقيامه بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل أحد المحال بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا من صاحب محل هواتف محمولة كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من هواتف المحمول مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه وإحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالمحل إختمرت فى ذهنه فكره سرقته، تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.