المتهم بسرقة الشقق فى مصر الجديدة: "أبيع المسروقات لتاجر يعلم بسرقتها"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة شقتين بمنطقة مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب، وبيع المسروقات لتاجر على علم بأنها أشياء مسروقة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى بمنطقة مصر الجديدة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب شركة مقاولات وتوريدات مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر شرفة الشقة سكنه وسرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- 2 كاميرا تصوير) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب وأضاف بأنه قام بارتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" والاستيلاء على (طبنجة "مرخصة" وعدد من الطلقات ، كاميرا تصوير)، تم بإرشاده ضبط الطبنجة المُستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن نجل خال زوجته "مقيم بمحافظة الجيزة" والذى أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة تم ضبطه.

كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها من المجنى عليه الثانى لدى عميله " سيئ النية " (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.