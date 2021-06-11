المتهمة بالتسبب في وفاة طفلها بشبرا الخيمة.. اتخنق وأنا برضعه وافتكرته مات

كتب كريم صبحى

أدلت ربة منزل متهم بالتسبب في وفاة رضيعها في منطقة شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية في التحقيقات، حيث قالت: إنها متزوجة ولديها أطفال بنات وزوجها كان يمن نفسه بأن يرزقه الله بطفل ولد وتحققت الأمنية وانجبت طفل .

وأضافت أنها يوم الحادث كانت تقوم بإرضاع الطفل، وأثناء ذلك أصيب باختناق وفقد الوعي وتوقف عن البكاء، فظنت أنه توفى منها وبسبب خوفها من زوجها أن الولد الوحيد على بنات، خشيت من غضب زوجها فاختمرت في عقلها فكرة التخلص منه، حيث قامت بحمل الطفل ونزلت من الشقة وظلت تفكر في طريقة التخلص منه، حتى استقرت على القائه في صندوق قمامة.

وأشارت المتهمة، إلى أنه عندما عاد زوجها الى المنزل وسألها عن الطفل، أخبرته بأنها استقلت توك توك لشراء بعض مستلزمات المنزل، وأثناء سير التوك توك أشهر في وجهها السائق سلاح ابيض وخطف الطفل وفر هاربا.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الطفل ظل قرابة 10 ساعات في صندوق القمامة ، وكان مازال على قيد الحياة ، حتى عثروا عليه الأهالي ونقلوه إلى المستشفى، ومكث قرابة ساعتين وتوفى بعد ذلك .

وأمرت نيابة شبرا الخيمة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إلقاء رضيعها فى صندوق قمامة، خوفا من زوجها، بعدما ظنت أن طفلها توفى أثناء إرضاعه.

وشهدت منطقة شبرا الخيمة، واقعة مأساوية، راح ضحيتها رضيع، بعدما ألقت به في صندوق قمامة، ظنا منها أنه توفى، بسبب اختناقه أثناء الرضاعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل رضيع في صندوق قمامة ونقله الأهالى إلى المستشفى لعلاجه، ومكث الطفل قرابة ساعتين في محاولة للأطباء لعلاجه، حيث كان على قيد الحياة لكنه توفى أثناء ذلك في المستشفى.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن وراء الواقعة ربة منزل، ألقت بطفلها الرضيع في صندوق قمامة، وبعد تكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى المتهمة والدة الطفل التي اعترفت بارتكابها الواقعة، وأفادت بأنها أثناء أرضاع طفلها اختنق وفقد الوعى وتوقف عن البكاء، فظنت أنه توفى بسبب الاختناق، وبسبب خوفها من زوجها اختمرت في عقلها فكرة إلقائه في صندوق قمامة وادعت لزوجها أنه تم خطفه في توك توك، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.