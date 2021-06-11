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المبادرة الرئاسية لسمع للأطفال: إجراء الفحص على مليون و600 ألف طفل خلال سنة ونصف

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:46 ص
المبادرة الرئاسية لسمع للأطفال: إجراء الفحص على مليون و600 ألف طفل خلال سنة ونصف ضعف السمع للأطفال - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال، عميد معهد السمع والكلام، أن المبادرة تجرى مسحا سمعيا للأطفال حديثى الولادة خلال أول 28 يوما من ولادتهم، مشيرا إلى أن المبادرة يجرى تنفيذها الآن في 1346 وحدة صحية من 5 آلاف وحدة، وسيجرى إضافة 2200 وحدة صحية ليصلوا إلى 3600 وحدة من 5 آلاف وحدة صحية في مصر.

وأضاف رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه حال اكتشاف أى مشكلة موجودة في السمع لدى الطفل حديث الولادة يتم إحالته إلى المستشفيات المتخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف المشكلة منذ البداية.

وتابع رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال: لا يوجد أرقام أو بيانات واضحة حول عدد الأطفال في مصر الذين يعانون من ضعف السمع، ويتم الآن عمل قاعدة بيانات للإعاقة السمعية للأطفال في كافة المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة ولن تنتهى في وقت معين.

ولفت، إلى أنه تم إجراء فحص سمعى على مليون و600 ألف طفل خلال سنة ونصف، واكتشاف 10 آلاف حالة لطفل يعانون من مشكلات في السمع، مؤكدا أن كل الفحوصات مجانية.


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